LIVE Ciclismo femminile Europei 2024 in DIRETTA | Elisa Balsamo beffata da Wiebes al traguardo

(Di sabato 14 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.44 La top-10 della provaélite del Campionato Europeo. 1Lorena Netherlands 3:56:342Italy 0:00 3 PIKULIK Daria Poland 0:00 4 COPPONI Clara France 0:00 5 GÅSKJENN Ingvild Norway 0:00 6 SCHWEINBERGER Kathrin Austria 0:00 7 NORSGAARD Emma Denmark 0:00 8 VAS Blanka Hungary 0:00 9 LELEIVYT? Rasa Lithuania 0:00 10 MAJERUS Christine Luxembourg 0:00 17.43 Terza posizione per Daria Pikulik, la quale precede Clara Copponi per l’ultimo gradino del podio. 17.42 19ma vittoria stagionale per la corritrice del Team SD Worx, l’89ma della carriera. Il titolo continentale rimane in Olanda, dopo che l’anno passato ad imporsi fu Mischa Bredewold. 17.40 VINCE LORENA! SECONDA! La neerlandese conferma i pronostici e si impone ad Hasselt, prendendosi per la seconda volta in carriera la maglia continentale.