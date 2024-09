L’Ascoli torna a sorridere | baby Milan ko Nuovo modulo ci pensano Corazza e Menna

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Busto Arsizio, 14 settembre 2024 –a correre nel momento in cui servivano i fatti. Gli uomini di Carrera in trasferta battono ilFuturo 2-0 e in classifica fanno registrare un bel balzo in avanti aspettando i risultati delle avversarie. Sugli spalti dello Speroni non ci sono gli ultras del Picchio, ma nel settore ospiti una cinquantina di tifosi incitano i bianconeri. Prima del via un ricordo per Cheri Benigni, tifoso venuto a mancare nelle ultime ore. Le assenze di Gagliolo, Piermarini e Quaranta costringono Carrera al quartetto difensivo. La fascia di capitano cambia braccio per la terza volta: stavolta è il turno di Varone. Mossa inedita l’impiego di Maurizii sulla sinistra. La nuova veste tattica adottata da Carrera è un 4-2-3-1 speculare a quello dei rossoneri.