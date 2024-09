Jaeger-LeCoultre ha un nuovo Reverso che rende omaggio alla Venezia di Claude Monet

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 14 settembre 2024)ha affascinato e ispirato innumerevoli artisti nel corso dei secoli, ma pochi comesono riusciti a catturarne la luce mutevole e l’atmosfera onirica. Il celebre pittore impressionista visitò la città lagunare nell’autunno del 1908, insiememoglie Alice. Sebbene inizialmente l'artista fosse scettico, dichiarando chefosse "troppo bella per essere dipinta", la città riuscì presto a conquistarlo.si immerse così nelle sue atmosfere uniche e dipinse instancabilmente per dieci settimane, producendo ben 37 opere. Queste tele, che furono poi perfezionate nel suo studio di Giverny, rappresentano diverse vedute della città , osservata in vari momenti del giorno, con intriganti giochi di luce e riflessi.