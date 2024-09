Diamo fastidio perché non ricattabili Arianna Meloni smonta i teoremi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 14 settembre 2024) «È stata un'estate curiosa, ma in realtà da più di una anno qualsiasi cosa succede mi tirano in mezzo, spesso con narrazioni inventate ad arte»., responsabile adesioni e segretaria politica di Fdi, interviene all'incontro 'L'Italia e i territori, come cambia l'Emilia-Romagna' a Lido degli Estensi dove è in corso la Festa regionale di Fratelli d'Italia. "Non essendo, noi siamo qui solo grazie agli italiani e questo è una cosa che danon ci siamo mai venduti - afferma la dirigente politica, nonché sorella della premier Giorgia, intervistata dal condirettore di Libero Pietro Senaldi - Abbiamo portato avanti un sogno per tanto, tanto tempo e oggi ripartiamo per una nuova fase più concentrati di primaarrivare al governo non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza".