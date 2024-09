Coppa Davis Italia qualificata grazie al Brasile Ma con l’Olanda sarà importante vincere per primato e sorteggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) L‘si èai quarti di finale delle Finals di2024, che si giocheranno a Malaga, in Spagna da martedì 19 a domenica 24 novembre: gli azzurri di Filippo Volandri hanno la certezza aritmetica di chiudere al primo o al secondo posto del Gruppo A. A Bologna, infatti, ilha battuto il Belgio, e così la sfida trae Paesi Bassi, in programma domani, servirà solo a capire se gli azzurri saranno primi o secondi nel raggruppamento: ilarriverà in caso di vittoria con qualsiasi risultato, mentre in caso di sconfitta, con qualsiasi punteggio, l’seconda. Il piazzamento, però,per la composizione del tabellone ad eliminazione diretta: ilsi terrà non più tardi di sette settimane prima delle Finals (negli scorsi anni si è tenuto il martedì successivo alla conclusione della fase a gironi).