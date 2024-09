Caro libri scolastici i consigli per risparmiare E intanto l’Antitrust indaga sugli editori

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 14 settembre 2024) Dopo le proteste di alunni e soprattutto genitori (ma anche di qualche prof, diciamolo) è intervenutoper fare chiarezza sul. Anche perché, come ormai sanno in molti, i prezzi lievitano di anno in anno ma le modifiche apportate all’interno delle nuove edizioni sono davvero minime. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha dunque avviato un’indagine conoscitiva. L’Autorità ha anche avviato parallelamente una consultazione pubblica, per lasciare aperta la possibilità a chiunque di contribuire. Secondo i dati dell’Unione nazionale consumatori e Codacons si arriva fino a 700 euro a studente. Uno sproposito, in un momento di crisi generale. Il valore del settore è stimato a 1 miliardo di euro, ma il peso sul portafoglio delle famiglie italiane si fa sempre più gravoso.