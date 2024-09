Borsa | settimana positiva per l’immobiliare con l’assist della BCE

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 14 settembre 2024) Boccata d’ossigeno per il mercato immobiliare, dopo che questala Banca centrale europea ha optato per un secondo taglio di 25 punti base al tasso di riferimento, come tutti si attendevano. L’istituzione di Francoforte non ha fornito nessun indirizzo riguardo all’andamento futuro dei tassi, che rimangono a livelli elevati, anche se le previsioni su crescita e inflazione sono coerenti con graduali tagli nei prossimi mesi. Gli analisti si aspettano la prossima mossa di 25 punti base a dicembre, mentre a ottobre il costo del denaro potrebbe rimanere invariato a meno di sorprese ai dati in uscita. La decisioneBCE di tagliare i tassi porterà benefici a chi si trova a pagare un mutuo.