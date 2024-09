Bambino di 8 anni trovato morto in uno stagno | si era allontanato dalla scuola ed era scomparso nel nulla

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Era in classe con altri due studenti e tre membri del personale quando è improvvisamente fuggito, allontanandosi. E non vi ha fatto più ritorno. È la triste storia di Lionel Ramirez Cervantes, 8lo scorso 12 settembreBells Crossing Elementary School a Simpsonville, in Carolina del Sud, in America. Il, a cui è stato diagnosticato un autismo “parzialmente non verbale”, spiega l’Ufficio dello Sceriffo della Contea di Greenville, si èdai membri del personale intorno alle 11, scappando via dall’aula in cui si trovava insieme ai due suoi compagni. Nonostante l’inseguimento, i membri del personale scolastico lo hanno perso di vista dopo che Cervantes ha scavalcato una “piccola recinzione fuori dal campus, addentrandosi in un campo con erba molto alta”, hanno spiegato.