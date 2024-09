Vallanzasca lascia carcere dopo 52 anni

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 13 settembre 2024) 16.10 Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha disposto il "differimento pena" per Renato, il "boss della Comasina", da 52all'ergastolo per gravi reati compiuti in gioventù. La decisione dei giudici, con cui accolgono l' istanza della difesa, è motivata dalla "incopatibilità col" del detenuto malato da tempo di Alzheimer. Orache ha 74e non è più autosufficiente, sarà trasferito daldi Bollate nella RSA dell' Opera della Provvidenza di Sant'Antonio in provincia di Padova.