Unicoop Firenze e Polizia Postale in sinergia per la sicurezza informatica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Arezzo, 13 settembre 2024 – Condividere e analizzare informazioni per prevenire e contrastare attacchi informatici, segnalare le emergenze relative a vulnerabilità, minacce ed incidenti informatici, identificare l'origine degli attacchi che hanno come obiettivo la cooperativa, sensibilizzare il grande pubblico sui rischi informatici e creare una consapevolezza partecipata su come agire e difendersi rispetto alle minacce digitali. Sono alcune delle azioni previste dal Protocollo d'intesa per la prevenzione e contrasto dei crimini informatici su sistemi informativi critici sottoscritto dail Centro operativo per lacibernetica – COSC Toscana dellae per laCibernetica.