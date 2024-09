Sondrio stazione dei treni più sicura | il sindacato di Polizia Sap chiede il presidio della Polfer

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024)– IlAutonomo di(SAP) torna alla carica: alladiva riaperto il posto diferroviaria. “Un posto tagliato nel 2016 dall’allora esecutivo - osserva Cristiano Ambrosini, segretario provinciale del SAP - senza preoccuparsi minimamente delle prevedibili conseguenze sul piano sociale di tale scelta”, conseguenze che in effetti, soprattutto negli ultimi due anni, hanno cominciato a farsi sentire sotto forma di risse, episodi di spaccio, casi di intossicazioni etiliche anche in pieno giorno con cadenza quasi quotidiana. Per questo nei giorni scorsi Ambrosini ha inviato al prefetto diRoberto Bolognesi una lettera nella quale si torna a sollecitare la riapertura del posto diferroviaria.