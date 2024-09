LIVE Atletica Diamond League Bruxelles 2024 in DIRETTA | Simonelli secondo tocca a Dariya Derkach

Leggi tutta la notizia su oasport

20.57 Nullo perin apertura. 20.54 Nell'asta escono di scena Karalis, Breoders e Kendricks a 5.92. Duplantis, come prevedibile, vince la prova, ma la sua gara probabilmente inizia ora. 20.53 Tutto pronto per il via del salto triplo femminile. Al via l'ultima portacolori azzurra di giornata,. 1 FILIPIC Neja SLO 22 APR 1995 14.42 14.26 4 11 132ITA 27 MAR 1993 14.52 14.35 6 8 7 3 SMITH Ackelia JAM 5 FEB 2002 14.54 14.52 8 4 8 4 RICKETTS Shanieka JAM 2 FEB 1992 15.03 14.87 26 2 2 5 MOORE Jasmine USA 1 MAY 2001 15.12 14.67 8 6 5 6 PÉREZ HERNÁNDEZ Leyanis CUB 10 JAN 2002 14.98 14.96 31 1 3 20.51 Sembrava sul punto di collassare, invece Aregawi tiene botta e si aggiudica il diamante in 12:43.66. Tripletta etiope completata da Gebrhiwet (12:44.25) e Bekele (12:45.63). 20.50 Inizia l'ultimo giro nei 5000 metri.