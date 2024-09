Il progetto del kartodromo a Imola l’obiettivo dell’impresa è costruire nel 2025

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024), 13 settembre 2024 – Una grande struttura a due passi dall’A14, nel tratto di via Molino Rosso che termina all’incrocio con via Correcchiello, con annesso parcheggio per decine di posti auto. Un investimento privato, da parte della società veneta Kartland, che nelporterà in città uno spazio dedicato essenzialmente all’attività ludica; ma nel quale, mentre si imparano le regole di sicurezza stradale (questo almeno l’impegno strappato dal Comune all’azienda che porterà avanti l’intervento), si può sognare di emulare le gesta dei piloti della Formula 1 partiti proprio dal kart. I campioni del passato, su tutti Ayrton Senna; del presente, come Max Verstappen; ma anche del futuro, come il bolognese Andrea Kimi Antonelli.