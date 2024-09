Il corriere – The Mule | la storia vera dietro il film di Clint Eastwood

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il– The: laildiNegli ultimi anni, il regista premio Oscarsi è concentrato nel dar vita ad una serie di acclamatibiografici, attraverso cui esalta tematiche come il patriottismo e la guerra contro le ingiustizie. Titoli come American Sniper, Sully, Richard Jewell o J. Edgar sono solo alcuni dei più brillanti esempi di questo genere. Tra questi si annoanche Il– The(qui la recensione), da lui diretto e interpretato nel 2018. Questo nuovo lungometraggio ha rappresentato il ritorno dicome attore dopo sei anni di sole regie. La volontà di recitare come protagonista è motivata qui dalla presenza di un personaggio che solo lui avrebbe potuto interpretare: un anziano temerario capace di rinnovarsi e rispondere con vigore all’ingiustizia di un Paese che abbandona i più fragili.