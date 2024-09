Fabregas dalla Svizzera | Non ha pagato affitto appartamento Canton Ticino rischia lo sfratto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ha dell’incredibile la vicenda raccontata dai media svizzeri che riguarda Cesc, allenatore del Como, cheloda unche ha affittato nel, questo perché stando a quanto dichiara il proprietario di casa non avrebbel’. Diversi giornali elvetici, da Libera Tv al Corriere del, hanno spiegato come l’immobile si trovi in località Bissone e il proprietario aspetti da tempo almeno ventimila euro dall’ex centrocampista spagnolo, da meno di un anno alla guida dei lombardi come primo allenatore. C’è di più: il proprietario della casa cheha affittato avrebbe persino già depositato l’istanza dialla Pretura di Lugano.