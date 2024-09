È di Canegrate il motociclista morto sulla 109

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Si chiama Jacopo Cilibrasi, 31 anni, residente a, ildeceduto all’alba di mercoledìProvinciale 109, tra Lainate e Nerviano, nei pressi dell’azienda agricola Baldassarre & G. La tragedia si è consumata di prima mattina, intorno alle sette. Per ragioni che sono ancora da accertare e che sono attualmente oggetto di un’indagine da parte dei carabinieri e della polizia locale di Lainate, la sua moto si è scontrata con un mezzo pesante, incendiandosi subito dopo l’impatto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente i volontari della Croce azzurra, il personale dell’automedica e i vigili del fuoco, ma purtroppo per Cilibrasi non c’è stato nulla da fare. A causa dell’impatto, ilè stato sbalzatostrada per diversi metri.