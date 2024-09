De Laurentiis le lacrime dell’imprenditore che si è ostinato a fare calcio a modo suo Corsera

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 settembre 2024) De, lespigoloso e visionario () Scrive Monica Scozzafava per il Corriere della Sera: Ledi Desono sì il segnale dell’emozioneche in 20 anni ha portato il Napoli dall’inferno del fallimento al paradiso dello scudetto, ma c’è anche la commozione forte dell’uomo che si èilsuo, dandogli un’impronta famigliare, respingendo l’assalto di possibili investitori esteri, rinunciando ad adeguarsi alle diffuse opportunità del mercato. L’uomo spigoloso e visionario, che sa anche essere antipatico, all’alba del secondo ventennio si mostra vulnerabile: «Ho vinto, rispettando regole e persone», e si ferma per riprendere un tono fermo. Ha messo la famiglia al centro del suo grande business. E, allora, lesono anche un sussulto d’orgoglio: «Non abbiamo un euro di debito».