Coppa Davis Italia avanti 1-0 contro il Belgio Berrettini batte Blockx al terzo set

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2024) Nonostante una prestazione non all’altezza del miglior, Matteo riesce comunque a vincere una partita sudatissimail belgaper la. Durante il match l’no è andato in crescendo game dopo game. Ha perso il primo set, anche per meriti del rivale, di cui sicuramente sentiremo parlare in futuro, ma è riuscito a venirne fuori di carattere ed esperienza. Secondo set doveha prevalso per tutto il tempo evinto in extremis, grazie al sempre meraviglioso servizio di Matteo. Partita vinta in 1 ora e 58 minuti con il punteggio di 3-6, 6-2, 7-5. Ora tocca a Cobolli, che in caso di vittoria regalerebbe la seconda vittoria su due all’. L'articolo1-0ilalset CalcioWeb.