CONSORZIO DI BONIFICA 2 ALTO VALDARNO | SI VOTA DAL 1 AL 5 OTTOBRE 2024

(Di venerdì 13 settembre 2024) Dei 28 membri dell’assemblea, 15 sono eletti dai contribuenti in numero pari a 5 per ognuna delle tre fasce in cui sono suddivisi gli aventi diritti al voto, in funzione del contributo versato al. Tra i componenti dell’assemblea consortile, successivamente, sarà eletto il Presidente del, il vice Presidente e il terzo componente dell’Ufficio di Presidenza. Possonore i maggiorenni iscritti nell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto, consultabile sul sito www.cb.it sia sul sito unico regionale www.alvoto.toscana.it, dove sono disponibili tutte le informazioni sulle modalità di svolgimento delle elezioni consortili. Perre gli aventi diritto si devono presentare al seggio muniti di documento di identità e, nei casi previsti (comproprietà, persone giuridiche) con il titolo di legittimazione.