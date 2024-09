Bucchioni contrario | Inter e Milan stesso stadio? Errore clamoroso

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 13 settembre 2024)giudica negativamente l’intenzione didi farsi unoinsieme. Il giornalista si esprime in questo modo.– Enzoa Radio Sportiva non d’accordo con la decisione momentanea di costruire insieme unoinsieme: «Unrestare nelloper. Non si è sempre detto, che i stadi di proprietà, tra campo e merchandising e musei, portano valore dal punto di vista economico. Costruirsi unoper conto proprio doveva essere l’obiettivo, ma ancora potrebbe esserlo. Poi c’è anche la questione politica. Che ne facciamo di San Siro? Diventerebbe un problema se le due squadre andranno a costruirsi stadi fuori. Quello che vorrebbe la logica è che le due squadre si costruissero due stadi per conto proprio».