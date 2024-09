Autista aggredito con un’ascia a Bergamo l’allarme del sindacato | Non si può andare a lavoro e rischiare così tanto potenziare le tutele

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024)– Ancora un’aggressione al personale del trasporto pubblico. Unsul pullman Atb per l’aeroporto di Orio al Serio è stato minacciato con. Solo la sua prontezza ha evitato conseguenze gravi. La notizia è stata diffusa dalla Fit Cisl. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, quando l’, mentre stava compiendo la solita tratta dalla città all’aeroporto, si è imbattuto in un ciclista che ha attraversato improvvisamente la strada costringendolo a frenare bruscamente. Poteva essere finita li. E invece no perché il ciclista si è fermato davanti all’autobus. Oltre a bloccare la strada all’improvviso, ha estrattoe si è avvicinato al finestrino urlando minacce all’indirizzo dell’, che poco dopo ha ripreso la sua corsa velocemente.