Selena Gomez diventa ufficialmente miliardaria grazie a Rare Beauty

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024), celebre attrice e cantante, ha saputo trasformare il suo talento artistico in un successo imprenditoriale, il suo marchio di cosmetici che ha raggiunto un valore stimato di 1,3 miliardi di dollari, secondo Bloomberg. Il brand, lanciato nel 2020, ha registrato una crescita impressionante, con un fatturato di oltre 300 milioni di dollari nell’ultimo anno finanziario, secondo il rapporto RetailX Global2024.e il successo di: un impero da miliardi di dollarisi distingue come uno dei marchi di cosmetici di celebrità in più rapida crescita sui social media. Con oltre 7,4 milioni di follower su Instagram e 3,9 milioni su TikTok, il brand si è fatto strada nel cuore dei consumatoria una filosofia inclusiva che sfida gli standard di bellezza irrealistici.