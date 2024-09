Morto Luca Giurato il ricordo di Mara Venier | era un signore è stato lui a volermi nella mia prima Domenica In

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 12 settembre 2024) La morte di, sopraggiunta all’età di 84 anni mentre si trovava in vacanza con la moglie Daniela Vergara, èun colpo al cuore per tutto il mondo dell’informazione e dello spettacolo. Tra i tanti ricordi quello di, amica e collega di lunga data che tante esperienze ha condiviso con lui fuori e dentro la tv.: “? Il mio primo istinto èquello di chiamarlo al cellulare” Quando la notizia “” è cominciata a trapelare in rete, battuta dai quotidiani italiani,non ci ha creduto o almeno ha sperato fosse la solita bufala che spesso circola in rete. «Il mio primo istinto èquello di chiamarlo subito al suo cellulare» – è stata lacosa fatta dalla conduttrice diIn quando ha letto della morte del collega.