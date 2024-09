Latina forzano la porta della scuola e rubano computer e tablet

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 12 settembre 2024), 12 settembre 2024- Nell’arco notturno tra il 10 e l’11 settembre c.a. presso un istituto scolastico ubicato a Santi Cosma e Damiano, ignoti, previa forzatura di unadi emergenza, si sono introdotti all’interno del plesso ed hanno asto 36e 49tili, molti dei quali accantonati poiché inefficienti. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri di Santi Cosma e Damiano, per identificare gli autori del furto. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.