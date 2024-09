La mia prima volta fu terribile mi gridarono ‘tornatene a casa’ perché cantai in piazza una canzone che non conosceva nessuno | Giorgia a FqMagazine

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Questa sera al via inserata su Now e Sky le Audition di “X Factor 2024”, lo show Sky Original prodotto da Fremantle e giunto alla 18esima edizione. In giuria elementi di novità come Jake La Furia, Paola Iezzi, Achille Lauro e il ritorno di Manuel Agnelli, che ha alle spalle ben cinque edizioni.alla conduzione sarà la vera sorpresa di questa edizione. “X Factor” rappresenta per molti cantanti un trampolino di lancio, ma anche la “” davanti a un grande pubblico a teatro e in televisione. Abbiamo chiesto adi condividere la sua “” musicale. “Cantavo in cameretta di nascosto da mio padre – ci ha spiegato –mi imponeva un embargo musicale. In casa si poteva ascoltare solo la musica black e non quella dei ‘bianchi’diceva che avevano una cattiva influenza (ride, ndr).