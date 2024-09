La Ferrari cerca conferme Leclerc Competitivi a Baku

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 12 settembre 2024)(AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – “Come ogni circuito cittadino anche questo è tra i miei favoriti. Speriamo di mantenere anche qui lo stato di forma di due settimane fa a Monza ma sappiamo che è meglio non fare pronostici prima di essere scesi in pista almeno nelle libere”. Charlesè di ottimo umore, ma non si sbilancia durante l’incontro con i media nel paddock delCity Circuit, una delle sue piste preferite. Il successo a Monza è stato una carica di entusiasmo e in Azerbaijan potrebbero esserci le condizioni perre di ripetersi, anche perchè trae il circuito dic’è un gran feeling. “Nelle piste cittadine c’è una componente di rischio che per me è molto intrigante.