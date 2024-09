Jesi Tutto pronto per la 2 edizione della ‘corsa dei leoni’

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ai Giardini Pubblici lato stadio “Carotti” domenica 15 settembre ore 9,30. Organizza l’ “Asd L. Europa Luciano Bocchini“, 12 settembre 2024 – Siamo giunti alla 2°Corsa dei Leoni, corsa podistica non competitiva ricreativa ludico-motoria ad ostacoli, aperta a tutte le età, che avrà luogo domenica 15 settembre, grazie all’impegnosocietà Largo Europa e di tanti volontari. Il via alle 9,30 presso i Girdini Pubblici lato stadio “Carotti”. Le iscrizioni sul posto a 10€. La “Asd L. Europa Luciano Bocchini“ ha inserito nel percorso, nelle strade del quartiere omonimo, gradite novità per quanto riguardano gli ostacoli, una corsa intrigante e divertente, che appassiona sia i piccoli che i grandi. Premi per tutti e sopratai primi 100 iscritti un pacco gara comprensivo di alimenti, bevande e maglia celebrativa. Al terminemanifestazione, attorno alle 11.