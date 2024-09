Gli Anelli del Potere | Amazon vuole comunque realizzare cinque stagioni nonostante il calo di spettatori

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ilevidente didella serie Prime Video tratta da Tolkien non fermerà a quanto pare le intenzioni dello studio I fan de Il Signore degli: Glidelpossono tirare un sospiro di sollievo, a quanto pare: Prime Video sarebbe ancora impegnata nel suo piano didella serie. La notizia arriva da un nuovo report dell'Hollywood Reporter, che descrive in dettaglio alcuni "grattacapi" che affliggono attualmente sia Glidelche la serie concorrente House of the Dragon. Questi problemi includono ildiregistrato dalla seconda stagione de Glidel, ma l'articolo afferma anche che dopo aver visto i numeri della seconda stagione, Prime Video "rimaneimpegnata nel