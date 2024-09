Atletica pletora di stelle alle finali di Diamond League Tamberi per il terzo sigillo torna Iapichino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024) La stagione della grandegiunge al termine con ledella, in programma il 13 e 14 settembre a Bruxelles (Belgio). Due serate da non perdere con il massimo circuito internazionale itinerante, si assegnano i diamantoni e lo spettacolo si preannuncia particolarmente interessante: sono gare secche, chi le vince conquista il super premio senza considerare i risultati pregressi. Spiccanoassolute come lo svedese Armand Duplantis (a caccia dell’ennesimo record del mondo nel salto con l’asta), il norvegese Jakob Ingebrigtsen (che punta al primato mondiale dei 1500 metri), il botswano Letsile Tebogo (Campione Olimpico dei 200 metri), la velocista Julien Alfred (Campionessa Olimpica dei 100 metri), l’ucraina Yaroslava Mahuchikh (primatista mondiale di salto in alto) e la keniana Faith Kipyegon (dominatrice dei 1400 metri).