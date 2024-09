Addio a Caterina Valente la cui Bongo cha cha cha era tornata a far ballare su TikTok

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 12 settembre 2024), artista di fama internazionale e figura poliedrica nel panorama musicale e dell’intrattenimento, è scomparsa il 9 settembre nella sua casa di Lugano, all’età di 93 anni. Lo ha reso noto la famiglia con un post su Facebook. Nata a Parigi il 14 gennaio 1931 da genitori italiani, la sua carriera straordinaria si sviluppò principalmente tra gli anni ’50 e ’60, imponendosi come cantante, chitarrista, ballerina e attrice. Con oltre 1.500 brani incisi in tredici lingue diverse e 15 milioni di dischi venduti,è stata una figura centrale nella musica del suo tempo, conquistando il pubblico in vari Paesi. La sua ascesa iniziò con il primo disco registrato nel 1954 a Parigi, che la portò a esibirsi in Germania, dove rimase per diverso tempo.