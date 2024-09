Vivi assembla osa Intervista allo stilista Duran Lantink premiato all’LVMH Prize 2024

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Spuntato dal nulla, è riuscito in poco tempo a mettere d’accordo critici e appassionati di moda, vincere il premio Andam nel 2023 e ad aggiudicarsi uno dei tre premi dell’edizionedel prestigioso Lvmh. I suoi capi sono esposti al Costume Institute del Met di New York eStedelijk Museum di Amsterdam.è il designer del momento che tra abiti salvagente, micro-piumini crop, sostenibilità e provocazioni è stato in grado di conquistare celebrity del calibro di Beyoncé, Billie Eilish, Lizzo e Grimes. Dalle Barbie alla passerella La sua vita e la sua carriera hanno il fascino di una fiaba, quella del creativo geniale che ce la fa grazie al talento.