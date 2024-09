Semantica delle anime belle che vogliono disarmare l’Ucraina per un asserito amore della pace

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Sulla Stampa di lunedì c’erano due articoli, uno di Marco Revelli uno di Massimo Cacciari, che evocavano, ovviamente per respingerla da sé, la categoria”: epiteto di cui si sentono gratificati per il loroper la. Quando vedo impiegata polemicamente o sarcasticamente l’espressione di “” chiudo la pagina e passo ad altro. Da tempo “” – o il suo presso che sinonimo, “radical chic” – è diventato un modo per irridere qualunque sensibilità al miglioramento di questo porco mondo. Ieri ho consultato la Treccani, dove la voce Anima bella è laconicamente redatta da Giuseppe Bedeschi, che ne traccia le origini antiche e lo svolgimento cruciale in Hegel, nella “Fenomenologia dello spirito” (1807).