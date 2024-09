Science Lab con Seth In viaggio nella mente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Dopo il successo delle prime due stagioni di ArezzoLab, con tutti gli spettacoli sold out, torna il Festival dedicato alle Scienze. Quest’anno ci saranno tantissime novità, a partire da un incontro di apertura del Festival straordinario: sarà ad Arezzo il professor Anil. Domenica 15 settembre alle 17 al Circolo Artistico terrà una lezione dal libro "Come il cervello crea la nostra coscienza" (Cortina Raffaello editore). Anilè uno dei massimi ricercatori nel campo della scienza della coscienza, pluripremiato a livello internazionale. È professore di Neuroscienze cognitive e computazionali presso l’Università del Sussex in Inghilterra e condirettore del Programma di ricerca Cervello,e coscienza del Canadian Institute for Advanced Research.