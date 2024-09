No alla cementificazione del buco di Parco Aranci | Caserta Decide organizza presidio

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 11 settembre 2024). Negli scorsi giorni sono partiti i primissimi lavori per permettere la riqualificazione deldella 167, uno dei più grandi scempi subito dnostra città. L’Amministrazione Marino si è aggiudicata oltre due milioni di euro dei fondi del PNRR per riqualificare l’area. Sarebbe meraviglioso se non fossimo a. Il progetto prevede una completacon la costruzione di una pista di atletica con spogliatoi e gradinate per gli spettatori. Un’area, quella didegli, che nel tempo è diventata un bosco interrato, anche ricco di biodiversità che però verrà cancellato: è previsto l’abbattimento di tutti gli alberi in un quartiere a bassissimo tasso di spazi verdi e pubblici.