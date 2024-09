MotoGp Nadia Padovani Gresini | Non meritiamo i fischi ne abbiamo passate tante

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Bologna, 11 settembre 2024 – Non poteva esserci domenica migliore per. La responsabilità del team, dopo la morte di Fausto, è sua e l’ultima settimana è stata emozionante. Vittoria di Marc Marquez ad Aragon, suo tracciato preferito, e bis sette giorni dopo a Misano, con quelle gocce di pioggia che hanno permesso allo spagnolo di riacciuffare e superare Bagnaia. Marc lo ha detto subito “magari Fausto ha fatto cadere qualche goccia” e anche perdeve essere stato un segnale vincere con i colori con cui il marito trionfava negli anni ’80. La colorazione storica ha portato bene e Marquez ha ripagato la fiducia dellache ha puntato su di lui, ben sapendo che il naturale approdo sarebbe potuto diventare il team ufficiale Ducati. Da contraltare, però, qualcheo di troppo perché Marc, ai tifosi italiani non sta simpaticissimo.