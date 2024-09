Kostas la nuova serie tv in arrivo domani su Rai 1

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Da giovedì 12 settembre in prima serata su Rai 1 arriva latv in quattro puntate “”. La fiction, ispirata ai romanzi dello scrittore armeno-greco Petros Markar?s, prodotta da Palomar in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Milena Cocozza, è ambientata nella Grecia del 2009 doveCharitos (interpretato da Stefano Fresi) è a capo della Sezione Omicidi della Polizia di Atene. Nel campo del giallo,Charitos si potrebbe definire il corrispettivo greco del nostro amato Montalbano. Instancabile e ironico,è il nuovo commissario della tv in servizio nell’affascinante e caotica Atene. Trama Siamo nel 2009.