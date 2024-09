Investe ed uccide il rapinatore e scappa chi è Cinzia del Pino 65enne commerciante fermata per omicidio volontario

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 11 settembre 2024)Daldi Viareggio, è stata sottoposta a fermo in quanto accusata di. Sarebbe lei la donna che, due notti fa, avrebbe investito ed ucciso Said Malkoun, il 47enne algerino che l’aveva appena rapinata della borsa. Ad inchiodare Dalsono i filmati della videosorveglianza della zona analizzate dalla squadra mobile di Lucca e dagli uomini del commissariato di Ps di Viareggio. La, rintracciata subito dopo la morte dell’uomo, si trova attualmente nella sezione femminile del carcere di Pisa. Qui è in attesa dell’udienza di convalida e dell’interrogatorio di garanzia. La vicenda sta avendo un gran risalto sui social media ed il mondo politico. In molti sulle piattaforme difendono la, mentre dalla Lega si sono invocate tutte le attenuanti del caso.