Il messaggio dell’Arcivescovo Cascio per l’inizio della scuola

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIlPasqualeperdell’anno scolastico 2024-2025: A voi tutti che vivete, abitate e rendete umana e fraterna la Comunità Scolastica Carissimi, mi rivolgo a ciascuno, secondo la propria condizione in questa realtà meravigliosa: dal bambino, che inizia curioso e timoroso, al giovane impaziente di concludere, all’adulto, carico di responsabilità educativa. Come vescovo vi guardo e vi seguo con il cuore e rivolgo il mio saluto a tutte le comunità scolastichenostra Arcidiocesi. Nel saluto sono contenuti uned un augurio. Ilè un ricordo per tutti dell’unicità epreziosità del tempo e dello spazio, riservati alla vita scolastica: studiare è provare continuamente passione e desiderio di conoscere e di conoscersi.