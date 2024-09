I problemi all’ospedale | Al pronto soccorso mancano 17 infermieri Il San Donato nel mirino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) "Venerdì aldi Arezzo mancavano 17su 57. Significa che nel turno di notte il Ps del Sanha lavorato con un infermiere in meno. Dove andremo a finire?". Anche stavolta Claudio Cullurà di Nursind non usa mezzi termini. Come dice lui, "Quando si parla di sanità non si scherza, da questo dipende la salute dei cittadini". E poi c’è un altro problema secondo il sindacalista. Oltre alla carenza di organico c’è anche una carenza di organizzazione. "Il turno degliviene deciso giorno per giorno e questa è una evidente condotta antisindacale". Insomma, non era l’estate a infiammare gli animi perché il dialogo - o meglio: lo scontro - tra azienda sanitaria e lavoratori prosegue anche con le prime rinfrescate dall’aroma invernale.