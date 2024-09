Gli Usa ripensano il supercaccia aprendo alle startup

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L’aviazione degli Stati Uniti sta ripensando il suo prossimo caccia di nuova generazione. Cambia così l’approccio al progetto Ngad (Next Generation Air Dominance), e questo potrebbe aprire nuove opportunità per le piccole e medie imprese di estrazione innovativa e non favorire soltanto i grandi gruppi industriali dell’aerospazio. Naturalmente colossi come Textron, Boeing, Northrop-Grumman e Lockheed Martin potranno partecipare per la parte produttiva, ma per sviluppare le capacità di nicchia in campo cibernetico ed elettronico richieste per essere competitivi servono le nuove competenze oggi insite nellee nelle piccole aziende.