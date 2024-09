Frecciarossa deragliato a Livraga testi in aula | Il banco di collaudo aveva lacune

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Lodi – È ripreso ieri, dopo la pausa estiva, il processo per il deragliamento delMilano-Salerno 9595, avvenuto la mattina del 6 febbraio 2020 a, sulla linea alta velocità Milano-Bologna. Causa dell’incidente, che ha portato alla morte dei due macchinisti e a 30 feriti, un attuatore difettoso montato nella notte. Inieri mattina sono stati interrogati due operai di Alstom Ferroviaria, entrambi addetti al montaggio edegli attuatori. Le domande della Pm Giulia Aragno ai duesono state tese ad approfondire se le modalità di lavoro in fabbrica rispettassero le norme dell’azienda, o se c’erano pratiche instaurate per abitudine o procedure impossibili da rispettare. Più volte gli operai hanno risposto “non posso mettere la mano sul fuoco” intendendo che non potevano affermare con certezza che i protocolli venissero eseguiti a regola d’arte.