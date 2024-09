FEDERICA G dal 13 settembre è fuori con TUTTO BENE

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

Dal 13 settembre 2024 sarà in rotazione radiofonica il nuovo singolo di G. disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 6 settembre.

Cosa rappresenta il brano di G.? Il brano è stato composto nella fase iniziale del percorso di cura dall'anoressia dell'artista. L'emozione che prevale sulle altre è la rabbia: una rabbia che nasce dalla sensazione di non avere il controllo sugli eventi della propria vita. La canzone descrive questo conflitto interiore e le parole scritte sono un grido di lotta che testimonia la battaglia contro l'anoressia.