Fano Mei | Professionisti in Terza categoria

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Non è disonorevole ripartire dallaper ilCalcio, nonostante la "miopia" degli organi federali il cui omertoso comportamento è stato legittimamente criticato dal sindaco Luca Sefilippi e dall’assessore allo sport Alberto Santorelli i quali si sarebbero aspettati "un atteggiamento diverso da parte degli organi federali del calcio regionale e italiano che hanno preferito non vedere, non sentire, non intervenire". Così non è stato. Un "anno di purgatorio" non può che far bene. Ne è convinto lo stesso presidente delCalcio Giovanni Mei. "La nostra missione – ha detto il presidente Mei – è salvaguardare lo sport e in particolare il calcio adopo le ultime stagioni non proprio felici.