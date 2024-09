‘Diplomificio’ sequestrato 3 000 euro per la maturità | ramificazioni anche in Campania

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTremilaper la, a fronte di un importo previsto dalla normativa di 12,09. Era la “tassa d’esame” versata dagli studenti della Da Vinci School, il presuntodalla Guardia di Finanza di Bologna (in via della Repubblica) su disposizione del Gip Andrea Salvatore Romito. La Procura di Bologna, con il pm Stefano Dambruoso contesta a vario titolo a sette indagati i reati di associazione a delinquere, corruzione e falso. I candidati, è emerso dalle indagini, venivano indirizzati in una scuola paritaria a Fermo e in un’altra a Portici dove, a prescindere dalla loro effettiva preparazione, veniva garantito il conseguimento del diploma o dell’esame di idoneità, in cambio del pagamento di parte della quota pagata dagli iscritti alla struttura bolognese. Gli indagati sono i responsabili delle tre scuole.