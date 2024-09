Calcio | Bonny e i suoi fratelli | è un Parma giovane e interessante

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Quattro punti dopo aver affrontato tre big del campionato di Serie A. Ilneopromosso, sapientemente guidato fin qui in panchina da Fabio Pecchia, è una delle sorprese più interessanti di questo primissimo avvio del massimo torneo calcistico italiano. Merito del tecnico della promozione (e della prima vittoria della Serie B), ma anche degli interpreti che scendono in campo. I Crociati stanno mettendo in vetrina, infatti, diversi talenti che hanno già attirato gli appetiti di diverse società: Ange-Yoan, Dennis Man, Adrian Bernabé, Alessandro Circati, Valentin Mihaila e Simon Sohm stanno traghettando gli emiliani, con grande sorpresa degli addetti ai lavori. I gialloblù hanno messo insieme quattro punti pareggiando contro la Fiorentina (1-1), vincendo contro il Milan (2-1) e perdendo nel recupero, dopo essere stato in vantaggio fino alla scadere, contro il Napoli (1-2).