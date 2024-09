A settembre attesi 15 milioni di turisti in Italia

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 11 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Meteo caldo e tariffe da ‘bassa stagione’ danno una spinta al turismo di. Per il mese si prevede l’arrivo nelle strutture ricettive d’di 15diper un totale di 50di pernottamenti, lo 0,6% in più rispetto al 2023. A stimarlo è il Centro Studici per Assoturismo Confesercenti. Le tendenze più ottimiste sono attese per le imprese delle città d’arte, località rurali e di collina. Una leggera crescita è stimata anche per le località dei laghi, mentre per quelle marine, di montagna e del termale le previsioni sono di una sostanziale stabilità o di leggera contrazione della domanda.