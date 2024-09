VIDEO – Lautaro Martinez il Mondiale per Club ricorda un suo gol!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 10 settembre 2024) L’Inter parteciperà a giugno alperassieme alla Juventus. Il profilo ufficiale della competizione su Xun gol particolare di, tra l’altro decisivo per l’Argentina. RICORDI – L’Inter è una delle due italiane che parteciperà alla competizione calcistica più importante degli ultimi anni. I nerazzurri a giugno giocheranno ilper, che ha già annunciato le altre squadre che disputeranno il torneo. La stagione sarà perciò infinita, perché è iniziata ad agosto e finirà probabilmente a luglio prossimo. Proprio il profilo ufficiale X delperha volutore un gol di, uno di quelli difficili da dimenticare. The end to a night that went on forever.@Inter andare heading to the #FIFACWC next year.??? pic.twitter.