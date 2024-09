Va a fare jogging e scompare per 5 giorni | poi la terribile scoperta

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 10 settembre 2024) Una donna, appassionata della corsa, è stata ritrovata senza vita nelle scorse ore dopodalla sua scomparsa durante un allenamento Le autorità della Florida hanno fatto sapere di aver rinvenuto il corpo di una jogger di 21 anni, identificata in Arielle Valdes, in seguito a cinquedi continue ricerche dopo la sua scomparsa. La vittima, che si stava allenando per una maratona che avrebbe dovuto correre a breve, secondo quanto riportato dal Fort Myers New Press sarebbe stata vista l’ultima volta mentre usciva di casa sua lo scorso mercoledì 28 agosto. Sarebbe dovuta andare a correre nel novantesimo isolato di Mariana Avenue, intorno alle 18:30, come affermato alla stampa dall’ufficio dello sceriffo della contea di Lee. Trovato il corpo della runner scomparsa (Pixabay) – Notizie.