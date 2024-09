Towerborne provato in anteprima in versione early access

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 10 settembre 2024) Alla riconquista dei territori perduti, nei panni di un aspirante asso. Anche se si tratta di unaancora in via sviluppo – allo stato inè riuscito a rievocare in noi quei bei tempi che furono. Il merito (o la colpa) è da individuarsi nel genere scelto da Stoic Games, ovvero un sano picchiaduro a scorrimento immerso in un contesto fantasy-medievale. Tra goblin e mostri fantastici costruiremo il nostro destino e quello degli abitanti di Belfry. Non essendo un gioco dalle grandi pretesi, gli sviluppatori texani riescono comunque a confezionare un prodotto interessante, ben lontano dalle loro pregresse esperienze di The Banner Saga. Bene la componente action, modesta quella RPG e sublime quella artistica. Il titolo non è esente da difetti, ma la strada intrapresa da Stoic Games è sicuramente quella giusta.