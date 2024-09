Sondaggio politico scende Fratelli d’Italia e sale il Pd I dati

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 10 settembre 2024) L'ultimoSwg per il TgLa7 di Enrico Mentana, andato in onda il 9 settembre 2024, fotografa le intenzioni di voto se si andasse alle elezioni in questo momento. Ci sono alcune piccole sorprese, visto che, dopo tanto tempo e il Pd. Da una parte, probabilmente, lo scossone dell'affaire Sangiuliano-Boccia e le dimissioni del ministro della Cultura, dall'altra l'ipotesi sempre più concreta di un "campo largo" del centrosinistra con il Pd a fare da "capo coalizione"., nonostante la lieve flessione, si conferma il primo partito con il 30,2%, cedendo lo 0,1%. La formazione guidata da Giorgia Meloni vede diminuire il vantaggio sul Partito Democratico, che guadagna lo 0,2% e arriva al 22,5%.